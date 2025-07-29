Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ударили «Искандерами» по Гончаровскому полигону Черниговской области

Удар был нанесен примерно в 19:00 двумя ракетами, одна из которых была с кассетной боеголовкой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ударили «Искандерами» по Гончаровскому полигону Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

«Удар был нанесен примерно в 19:00 двумя ракетами, одна из которых была с кассетной боеголовкой. Численность жертв может исчисляться сотнями», — говорится в сообщении.

По данным издания, неделей ранее подобным двойным ударом был атакован полигон в Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что уничтоженный вертолет ВСУ «Черный ястреб» готовили для диверсий в Крыму. Один из двух украинских «Черных ястребов» уничтожили ракетой «Искандер».