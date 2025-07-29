ВС РФ ударили «Искандерами» по Гончаровскому полигону Черниговской области

Российские военные ударили «Искандерами» по Гончаровскому полигону Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.
«Удар был нанесен примерно в 19:00 двумя ракетами, одна из которых была с кассетной боеголовкой. Численность жертв может исчисляться сотнями», — говорится в сообщении.
По данным издания, неделей ранее подобным двойным ударом был атакован полигон в Кировоградской области.
Ранее сообщалось, что уничтоженный вертолет ВСУ «Черный ястреб» готовили для диверсий в Крыму. Один из двух украинских «Черных ястребов» уничтожили ракетой «Искандер».