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Трамп неожиданно ответил на вопрос об исходе конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, чем закончится конфликт на Украине.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, чем закончится конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.

Трамп заявил, что исход украинского конфликта пока не ясен. По словам американского лидера, «это еще предстоит выяснить».

«Посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп.

Также он отметил, что первая леди США Меланья относится с симпатией к президенту России Владимиру Путину.

По словам главы Белого дома, его супруга знает Путина, и он ей нравится.

Во вторник, 29 июля, Трамп заявил, что намерен ввести импортные пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 10 дней, однако не уверен, подействуют ли они на Россию.

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