Трамп неожиданно ответил на вопрос об исходе конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, чем закончится конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.
Трамп заявил, что исход украинского конфликта пока не ясен. По словам американского лидера, «это еще предстоит выяснить».
«Посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп.
Также он отметил, что первая леди США Меланья относится с симпатией к президенту России Владимиру Путину.
По словам главы Белого дома, его супруга знает Путина, и он ей нравится.
Во вторник, 29 июля, Трамп заявил, что намерен ввести импортные пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 10 дней, однако не уверен, подействуют ли они на Россию.