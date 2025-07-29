Bild: активисты ворвались в Нюрнбергский зоопарк из-за отстрела 12 павианов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты, выступающие за защиту животных, ворвались в зоопарк города Нюрнберг в Германии, протестуя против отстрела 12 павианов. Однако, к тому моменту животные уже были убиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По данным издания, 29 июля зоопарк без указания причин не открылся для посетителей. Из-за этого около 20 активистов с утра провели демонстрацию перед Нюрнбергским зоопарком. Они опасались, что зоопарк закрыли, чтобы скрыть от общественности убийство животных.
После 15.00 по местному времени (16.00 по минскому времени) появилась другая группа активистов, которая ворвалась на территорию зоопарка. «Около 15.10 семь активистов перелезли через стену зоопарка, но были быстро задержаны правоохранителями», — заявил Bild представитель полиции. На данный момент все семь человек находятся под следствием по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию.
В зоопарке подтвердили отстрел 12 павианов. Вольеры рассчитаны всего на 25 животных, но в последнее время популяция выросла до сорока с лишним особей. Павианы стали часто конфликтовать и драться. Попытки передать лишних животных другим учреждениям оказались неудачными, несмотря на большие усилия руководства, резюмирует Bild.-0-