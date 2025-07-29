Bild: активисты ворвались в Нюрнбергский зоопарк из-за отстрела 12 павианов

После 15.00 по местному времени (16.00 по минскому времени) появилась другая группа активистов, которая ворвалась на территорию зоопарка. «Около 15.10 семь активистов перелезли через стену зоопарка, но были быстро задержаны правоохранителями», — заявил Bild представитель полиции. На данный момент все семь человек находятся под следствием по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию.