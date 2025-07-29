Расставшуюся с Орландо Блумом Кэти Перри заметили в компании канадского политика

4 июля 2025 года новостной портал Page Six опубликовал информацию, что представители знаменитой пары официально объявили о расставании. В их заявлении говорилось, что в течение последних месяцев Орландо и Кэти трансформировали свои отношения, сделав акцент на совместном воспитании дочери.