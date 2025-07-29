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Расставшуюся с Орландо Блумом Кэти Перри заметили в компании канадского политика

По данным телеграм-канала «Новости из Азербайджана», после расставания с Орландо Блумом, Кэти Перри была замечена на ужине в компании бывшего канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

По данным телеграм-канала «Новости из Азербайджана», после расставания с Орландо Блумом, Кэти Перри была замечена на ужине в компании бывшего канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

В июне 2025 года поползли разговоры о возможном разрыве между Кэти Перри и Орландо Блумом. Инсайдеры утверждали, что возлюбленные уже несколько месяцев не живут вместе.

4 июля 2025 года новостной портал Page Six опубликовал информацию, что представители знаменитой пары официально объявили о расставании. В их заявлении говорилось, что в течение последних месяцев Орландо и Кэти трансформировали свои отношения, сделав акцент на совместном воспитании дочери.

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