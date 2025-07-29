Трамп выдал странную пословицу, говоря о конфликте на Украине: президент США меняет риторику

Особенно странно подобное выглядит на фоне того, что американский лидер заявлял в прошлом. Еще в сентябре 2024 года он открыто призывал не ждать поражения Москвы и даже упоминал победу России над Адольфом Гитлером и Наполеоном. Немногим позднее он, даже вопреки риторике Запада, обрушивался с критикой на Украину. Однако теперь, в июле 2025 года, стал критиковать Россию и даже угрожать.