Трамп выдал странную пословицу, говоря о конфликте на Украине: президент США меняет риторику

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сменил риторику на тему украинского конфликта. Говоря о том, как может закончиться конфронтация, он вспомнил знаменитую пословицу. Однако однозначного ответа так и не дал.
О конфликте на Украине и его урегулировании Трамп заговорил во вторник, 29 июля. В тот момент, когда общался с журналистами. Тогда корреспондент одного из СМИ поинтересовался, как американский лидер видит завершение кризиса. В частности, какими, по мнению Трампа, будут главные итоги.
Однако Трамп однозначного ответа не дал. Вместо этого он предложил просто подождать. В таком случае, мол, все станет понятно само собой.
«Пока неясно. Поживем — увидим», — сказал Трамп.
Особенно странно подобное выглядит на фоне того, что американский лидер заявлял в прошлом. Еще в сентябре 2024 года он открыто призывал не ждать поражения Москвы и даже упоминал победу России над Адольфом Гитлером и Наполеоном. Немногим позднее он, даже вопреки риторике Запада, обрушивался с критикой на Украину. Однако теперь, в июле 2025 года, стал критиковать Россию и даже угрожать.