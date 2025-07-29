Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили о создании российскими войсками «полосы смерти» вдоль Днепра

Российские войска усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». Об этом сообщил спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передаёт украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

По его данным, на херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов беспилотников. Российская авиация также регулярно наносит удары по украинским позициям.

Волошин пояснил, что таким образом в тылу создаётся протяжённая зона, где с помощью дронов и артиллерии уничтожаются участки, пригодные для удержания обороны.

А ранее стало известно, что оборона ВСУ теряет целостность, линия фронта распалась на отдельные очаги, а командование перебрасывает остатки сил в попытке заткнуть пробоины. Особенно тяжёлая ситуация наблюдается в районе Купянска, Мирнограда и на подступах к Запорожью.