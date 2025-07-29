И.о. главы NASA: США и в трудные времена не разрывают связи с РФ в космосе

Несмотря на существующие разногласия, Соединенные Штаты, по словам исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, не намерены прекращать сотрудничество с Россией в космической сфере, даже в сложные периоды. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта США.
Даффи подчеркнул, что США рассматривают космос как уникальную платформу для «международного партнерства», где, несмотря на разногласия с Россией, связанные с ситуацией на Украине, обе страны находят общие интересы и продолжают партнерство, в частности, на Международной космической станции.
«Даже в трудные времена мы не разрываем эти связи. Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения», — отметил Даффи.