И.о. главы NASA: США и в трудные времена не разрывают связи с РФ в космосе

Даффи подчеркнул, что США рассматривают космос как уникальную платформу для «международного партнерства», где, несмотря на разногласия с Россией, связанные с ситуацией на Украине, обе страны находят общие интересы и продолжают партнерство, в частности, на Международной космической станции.