В августе РФ посетит король Малайзии

В Россию приедет король Малайзии. Этот визит состоится уже в начале месяца. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Слова политика цитирует РИА Новости.
«Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами», — заявила Матвиенко во время встречи с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом. Беседа прошла в рамках шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
Матвиенко также напомнила, что недавно Россию посетил премьер Малайзии Анвар Ибрагим и отметила, что этот визит прошел успешно, стимулировав развитие отношений между двумя странами.
Ранее KP.RU подробно писал о визите в Россию премьера Малайзии Анвара Ибрагима. Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии, общение прошло в дружелюбной манере: обсуждали отношения стран, партнерство и даже шутили.