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В августе РФ посетит король Малайзии

Матвиенко сообщила, что визит монарха Малайзии Султана Ибрагима в Россию состоится в начале августа.

В Россию приедет король Малайзии. Этот визит состоится уже в начале месяца. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Слова политика цитирует РИА Новости.

«Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами», — заявила Матвиенко во время встречи с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом. Беседа прошла в рамках шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

Матвиенко также напомнила, что недавно Россию посетил премьер Малайзии Анвар Ибрагим и отметила, что этот визит прошел успешно, стимулировав развитие отношений между двумя странами.

Ранее KP.RU подробно писал о визите в Россию премьера Малайзии Анвара Ибрагима. Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии, общение прошло в дружелюбной манере: обсуждали отношения стран, партнерство и даже шутили.

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