В августе РФ посетит король Малайзии

«Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами», — заявила Матвиенко во время встречи с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом. Беседа прошла в рамках шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.