Зеленский признал депортацией переселение украинцев из Польши

Данный закон официально признаёт депортацией насильственное переселение более 700 тысяч украинцев с территорий Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в указанный период.
«Зеленский подписал закон относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселённых в 1944—1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики», — говорится в сообщении.
В сентябре 1944 года начался процесс принудительного выселения этнических украинцев с территории Польши на Украину параллельно с переселением этнических поляков из Киева в Варшаву. Эти события стали следствием «Люблинского соглашения», заключённого 9 сентября 1944 года между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения.
Ранее Зеленский подписал закон, касающийся украинцев, выселенных из Польши. Согласно документу, Киев объявляет незаконными решения о депортации, принятые руководством Польской Народной Республики и Советским Союзом. В СССР были депортированы около 480 тысяч человек.