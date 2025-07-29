Зеленский признал депортацией переселение украинцев из Польши

В сентябре 1944 года начался процесс принудительного выселения этнических украинцев с территории Польши на Украину параллельно с переселением этнических поляков из Киева в Варшаву. Эти события стали следствием «Люблинского соглашения», заключённого 9 сентября 1944 года между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения.