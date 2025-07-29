В ГД не стали молчать после резких угроз Трампа Путину

Как сообщало URA.RU, Трамп выразил сожаление из-за отсутствия реакции со стороны России и его коллеги Владимира Путина на призыв прекратить огонь на Украине. Ранее глава Белого дома заявил, что начал отсчет. Он выдвинул РФ ультиматум, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. 28 июля Трамп сократил срок до десяти дней.