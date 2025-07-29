В ГД не стали молчать после резких угроз Трампа Путину

Картаполов жестко ответил Трампу на объявленный им ультиматум.
Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на цели и задачи специальной военной операции, поскольку их определяет только президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, нам его ультиматумы абсолютно до фонаря. Цели и задачи СВО определил Владимир Владимирович Путин, президент России, только он их и может изменить, больше никто», — процитировало слова Картаполова РИА Новости.
По словам политика, каких-либо контактов между двумя странами в настоящее время нет. Поэтому ожидать изменений в двустороннем диалоге не приходится.
Как сообщало URA.RU, Трамп выразил сожаление из-за отсутствия реакции со стороны России и его коллеги Владимира Путина на призыв прекратить огонь на Украине. Ранее глава Белого дома заявил, что начал отсчет. Он выдвинул РФ ультиматум, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. 28 июля Трамп сократил срок до десяти дней.