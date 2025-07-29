Американский подполковник Фриц призвал США купить у России Командорские острова

То, что Китай объявил себя «приарктическим государством», вызывает у полковника беспокойство: он полагает, что проводимые Пекином научные исследования и вложения в арктическую морскую инфраструктуру имеют «двойное назначение», то есть могут быть задействованы и для гражданских, и для военных целей. По мнению Фрица, современные китайские подводные лодки «способны угрожать таким городам США, как Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, из арктических вод», что следует предотвратить.