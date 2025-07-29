В Москве неожиданно ответили на начало отсчета ультиматума Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп за следующие десять дней еще «десять раз» поменяет свое мнение по выдвинутому им ультиматуму. Об этом заявил депутат Госдумы в беседе с NEWS.ru.
По словам политика, обращать на заявления Трампа слишком большого внимания не стоит, поскольку он гораздо больше говорит, чем делает, во многом рассчитывая поразить соперника этим «кавалерийским наскоком».
Парламентарий отметил, что этот прием показал себя в переговорах с Европой, и ЕС вынужден был капитулировать. Такая тактика не сработает с Россией, добавил собеседник издания.
Он заявил, что России нужно продолжать методично работать в зоне боевых действий, не отвлекаясь на угрозы со стороны США.
Дипломатические успехи обязательно придут вслед за фронтовыми, заключил депутат.
Во вторник Трамп заявил, что намерен ввести импортные пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 10 дней.
В Госдуме посоветовали Трампу ставить ультиматумы своим подшефным, и добавили, что Москве его ультиматумы «абсолютно до фонаря».