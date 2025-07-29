В Вашингтоне началась паника из-за действий партнера России

Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции, что отражается и в его позиции по закупкам иранской нефти, несмотря на обеспокоенность США. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно называл президента РФ Владимира Путина дорогим другом.