Пакистан получил первую партию китайских вертолетов Z-10ME

Отмечается, что в течение последних 16 лет возможности Z-10 постоянно совершенствовались. Обновленные модели оснащались улучшенными радарами управления огнем миллиметрового диапазона. Также они стали более прочными, что позволяет им перемещать больше ракет на более длинные расстояния.