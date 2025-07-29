Пакистан получил первую партию китайских вертолетов Z-10ME

Представители Минобороны Пакистана впервые подтвердили поставку китайских вертолетов Z-10ME для своей армии. Об этом сообщает Militarywatchmagazine.com.
Это произошло после распространения множества неподтвержденных сообщений о том, что эти самолеты должны были быть закуплены для замены устаревающих американских AH-1F Cobra, говорится в публикации.
Отмечается, что в течение последних 16 лет возможности Z-10 постоянно совершенствовались. Обновленные модели оснащались улучшенными радарами управления огнем миллиметрового диапазона. Также они стали более прочными, что позволяет им перемещать больше ракет на более длинные расстояния.
Ранее сообщалось, что глава МИД Индии Джайшанкар опроверг роль Дональда Трампа в переговорах с Пакистаном. Между лидерами США и Индии не было разговоров об урегулировании конфликта с Пакистаном, рассказал глава индийской дипломатии.