Трамп сообщил об отсутствии реакции России на его призыв к перемирию на Украине

По его словам, десятидневный срок, установленный им для достижения соглашения, начал действовать в тот же день. В случае, если к окончанию этого срока договорённость не будет достигнута, американский лидер планирует ввести дополнительные импортные пошлины. При этом Трамп добавил, что не уверен в эффективности подобных мер в отношении России. Глава Белого дома также заявил, что колебания на сырьевых рынках, связанные с возможными ограничениями, не вызывают у него беспокойства.