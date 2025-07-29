Трамп сообщил об отсутствии реакции России на его призыв к перемирию на Украине

Хозяин Белого дома выразил сожаление по поводу отсутствия ответа, отметив, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в затягивании конфликта.
«Никакого ответа. И это прискорбно», — сказал Трамп журналистам.
По его словам, десятидневный срок, установленный им для достижения соглашения, начал действовать в тот же день. В случае, если к окончанию этого срока договорённость не будет достигнута, американский лидер планирует ввести дополнительные импортные пошлины. При этом Трамп добавил, что не уверен в эффективности подобных мер в отношении России. Глава Белого дома также заявил, что колебания на сырьевых рынках, связанные с возможными ограничениями, не вызывают у него беспокойства.
Ранее сообщалось, что администрация США намерена достичь договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта в течение десяти дней, предупредив о введении дополнительных таможенных пошлин в случае неудачи. Трамп сократил ранее озвученный срок в пятьдесят дней до десяти. В Кремле заявили, что РФ продолжает спецоперацию, но предпочитает добиваться своих целей мирными средствами. Заявление главы Белого дома было принято к сведению.