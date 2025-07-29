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Парламент Нидерландов досрочно прервал каникулы из-за ситуации в Газе

Такое решение было вызвано стремительным ухудшением обстановки в палестинском анклаве.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Нидерландов принял решение досрочно прервать летние каникулы для проведения срочных дебатов по ситуации в секторе Газа, об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Такое решение было вызвано стремительным ухудшением обстановки в палестинском анклаве.

По данным портала NL Times, пока неясно, когда состоятся дебаты, поскольку Народная партия за свободу и демократию и «Христианско-демократический призыв» сначала хотят получить больше информации от Европейской комиссии и правительства Нидерландов.

Ранее в тот же день правительство Нидерландов объявило персонами нон грата израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, запретив им въезд в страну. По мнению нидерландских властей, эти политики неоднократно подстрекали поселенцев к насилию против палестинцев и призывали к этническим чисткам в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль пообещал не наносить удары по пунктам распределения гуманитарной помощи в секторе Газа.