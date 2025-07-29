Парламент Нидерландов досрочно прервал каникулы из-за ситуации в Газе

Ранее в тот же день правительство Нидерландов объявило персонами нон грата израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, запретив им въезд в страну. По мнению нидерландских властей, эти политики неоднократно подстрекали поселенцев к насилию против палестинцев и призывали к этническим чисткам в секторе Газа.