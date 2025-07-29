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Трамп в шутку допустил, что может управлять Шотландией после срока в США

Президент США Дональд Трамп посетил Шотландию с 25 по 29 июля с частным визитом.

Источник: Аргументы и факты

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил о своем будущем после окончания президентского срока. В беседе с журналистом New York Post он иронично отметил, что мог бы возглавить правительство Шотландии.

«Я мог бы это сделать. Возможно, я даже имею на это право», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Трамп совершил частный визит в Шотландию, который продлился с 25 по 29 июля.

Ранее стало известно, что агент Секретной службы попытался взять с собой жену во время поездки президента США в Шотландию.

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