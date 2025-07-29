Однако в последние недели зарубежные СМИ пишут, что Мелания Трамп стала неожиданным союзником главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, оказывая влияние на своего мужа в вопросах поддержки Украины. Сам республиканец заявлял, что его жена нейтральна в отношении украинского конфликта и желает прекращения человеческих жертв. Конгрессмен Дон Бэкон утверждал, что именно Мелания убедила президента США ужесточить политику в отношении России, прося помочь Киеву.