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На западе Украины военкомы избили мужчину, пытавшегося сбежать от мобилизации

В Хмельницком сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) избили мужчину при мобилизации.

В Хмельницком сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) избили мужчину при мобилизации. Об этом сообщило украинское новостное издание «Страна.ua».

«В Хмельницком сотрудники ТЦК и полиции задержали мужчину, разбив ему лицо. Пострадавшему вызвали скорую, но после оказания медпомощи его все равно увезли в ТЦК», — говорится в материале издания, опубликованного в телеграм-канале.

Сотрудники ТЦК на Украине систематически проводят насильственную мобилизацию, забирая людей с улиц. Все эти действия нередко сопровождаются избиением задержанных мужчин.

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