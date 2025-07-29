На западе Украины военкомы избили мужчину, пытавшегося сбежать от мобилизации

«В Хмельницком сотрудники ТЦК и полиции задержали мужчину, разбив ему лицо. Пострадавшему вызвали скорую, но после оказания медпомощи его все равно увезли в ТЦК», — говорится в материале издания, опубликованного в телеграм-канале.