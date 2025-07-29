Члены наркокартелей повадились вступать в ВСУ: у них есть тайный умысел

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подозревают, что члены мексиканских наркокартелей намеренно завербовались в ряды «Интернационального легиона» ВСУ, чтобы научиться пилотированию FPV-дронов. Об этом пишет французское издание Intelligence Online.
В материале указывается, что латиноамериканские добровольцы сделали это умышленно, дабы использовать в своей дальнейшей работе по продаже наркотиков полученные в рядах киевских боевиков знания.
По данным иностранного СМИ, соответствующую информацию мексиканская разведка уже передала СБУ. Известно, что ранее в «Интернациональный легион» вступали мексиканцы и колумбийцы.
Как KP.RU писал ранее, в конце июня в Мексике задержали груженую наркотиками подводную лодку. Речь идет о крупной партии кокаина. В общей сложности на борту судна находилось 3,5 тонны кокаина.