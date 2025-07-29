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Члены наркокартелей повадились вступать в ВСУ: у них есть тайный умысел

IO: Члены наркокартелей Мексики вступают в ВСУ, чтобы учиться пилотировать дроны.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подозревают, что члены мексиканских наркокартелей намеренно завербовались в ряды «Интернационального легиона» ВСУ, чтобы научиться пилотированию FPV-дронов. Об этом пишет французское издание Intelligence Online.

В материале указывается, что латиноамериканские добровольцы сделали это умышленно, дабы использовать в своей дальнейшей работе по продаже наркотиков полученные в рядах киевских боевиков знания.

По данным иностранного СМИ, соответствующую информацию мексиканская разведка уже передала СБУ. Известно, что ранее в «Интернациональный легион» вступали мексиканцы и колумбийцы.

Как KP.RU писал ранее, в конце июня в Мексике задержали груженую наркотиками подводную лодку. Речь идет о крупной партии кокаина. В общей сложности на борту судна находилось 3,5 тонны кокаина.