Трамп сообщил, что его беседы с Путиным проходили прекрасно

Ранее Трамп сообщил об отсутствии реакции со стороны Москвы на его предложение сократить срок для достижения мирного соглашения по Украине. Глава Белого дома установил десятидневный срок для достижения соглашения и пригрозил введением дополнительных импортных пошлин в случае неудачи, выразив при этом сомнения в эффективности подобных мер в отношении России.