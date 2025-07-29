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Трамп сообщил, что его беседы с Путиным проходили прекрасно

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что его беседы с российским лидером Владимиром Путиным проходили конструктивно. По словам республиканца, он несколько раз был уверен в достижении договорённостей по украинскому урегулированию.

Источник: Life.ru

Однако Трамп отметил, что, несмотря на позитивный настрой во время переговоров, последующие события сводили на нет достигнутые договорённости.

«Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договорённости об урегулировании», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп сообщил об отсутствии реакции со стороны Москвы на его предложение сократить срок для достижения мирного соглашения по Украине. Глава Белого дома установил десятидневный срок для достижения соглашения и пригрозил введением дополнительных импортных пошлин в случае неудачи, выразив при этом сомнения в эффективности подобных мер в отношении России.

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