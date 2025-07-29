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В Раде рассказали, стоит ли ожидать роста числа добровольцев после повышения зарплат в ВСУ

Повышение заработных плат для солдат ВСУ вряд ли приведет к росту числа добровольцев и тем более не создаст очереди к военкоматам.

Повышение заработных плат для солдат ВСУ вряд ли приведет к росту числа добровольцев и тем более не создаст очереди к военкоматам. Об этом украинскому изданию «Новости. Live» заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

При этом парламентарий считает, что военнослужащим в тылу необходимо срочно поднять зарплату, так как они получают всего от 20 тыс. гривен (примерно 39,5 тыс. рублей).

«Заработная плата у военных в тылу от 20 тыс. гривен — нужно поднять эту минималку до 50 тысяч гривен (98,5 тыс. рублей). Такая зарплата у рядовых, дальше все зависит от звания и выслуги. У сержантов должен быть минимум 70 тыс. гривен (138 тыс. рублей)», — указал депутат.

Горбенко также добавил, что младшие офицеры должны получать минимум 75−80 тыс. рублей (148−157 тыс. рублей).

Однако повышение зарплат военным вряд ли приведет к очередям в военкоматы. Депутат считает, что ожидать этого «очень сложно».

Ранее сообщалось, что на Украине родственники пропавших солдат ВСУ вышли на митинг.