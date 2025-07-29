В Раде рассказали, стоит ли ожидать роста числа добровольцев после повышения зарплат в ВСУ

«Заработная плата у военных в тылу от 20 тыс. гривен — нужно поднять эту минималку до 50 тысяч гривен (98,5 тыс. рублей). Такая зарплата у рядовых, дальше все зависит от звания и выслуги. У сержантов должен быть минимум 70 тыс. гривен (138 тыс. рублей)», — указал депутат.