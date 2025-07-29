Врио главы НАСА Даффи: США даже в трудное время сотрудничают с РФ в космосе

Россия и Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать в космической отрасли. В том числе, на МКС. НАСА не разрывает отношения с Роскосмосом даже ввиду разногласий по Украине. Об этом заявил врио главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи в беседе с ТАСС.
Так, США рассматривают космос как сферу «международного партнерства». Вашингтону и Москве удается находить точки соприкосновения, добавил врио главы НАСА.
«Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство», — подытожил Шон Даффи.
Кроме того, в США состоятся переговоры генеральных директоров российского и американского космических агентств. Будет обсуждаться, в том числе, сведение Международной космической станции с околоземной орбиты.