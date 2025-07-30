Нетаньяху обвинил Стармера в «поощрении терроризма» ХАМАС

«Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв», — написал глава израильского кабмина в X. «Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра», — продолжил израильский премьер, добавив, что «этого не случится».
29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве.
24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.