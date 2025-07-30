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Нетаньяху обвинил Стармера в «поощрении терроризма» ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего британского коллегу Кира Стармера в «поощрении чудовищного терроризма» радикального движения ХАМАС после заявления Лондона о планах признать палестинское государство.

Источник: Reuters

«Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв», — написал глава израильского кабмина в X. «Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра», — продолжил израильский премьер, добавив, что «этого не случится».

Ранее МИД еврейского государства заявил, что Израиль отвергает заявление Стармера, назвав его «наградой для ХАМАС». В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что планы Лондона «наносят ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников».

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.

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