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Разведка Мексики сообщила о возможной связи добровольцев в ВСУ с картелями

Некоторые из добровольцев вступили в Международный легион, чтобы получить передовые навыки в использовании дронов.

Источник: Аргументы и факты

По данным французского издания Intelligence Online, ссылающегося на Национальный разведывательный центр Мексики, граждане Мексики и Колумбии участвуют в боевых действиях на стороне Украины с целью освоения технологий управления FPV-дронами.

При этом многие из них отказываются от других видов военной подготовки, проявляя интерес исключительно к беспилотным системам.

Первоначально этот выбор расценивали как стремление к профессиональному росту в сфере БПЛА. Однако позже стало известно, что часть прошедших обучение бойцов возвращается в Латинскую Америку, где имеет связи с криминальными структурами, включая мексиканский картель Los Zetas и колумбийские вооружённые группировки, контролирующие теневой сектор.

Издание приводит слова представителя СБУ, по мнению которого Украина, сама того не планируя, превратилась в полигон для освоения и дальнейшего распространения тактик применения FPV-дронов: навыки обращения с дешёвыми, но смертоносными устройствами становятся товаром, который преступные организации готовы купить.

Кроме того, Intelligence Online отмечает, что обучение операторов нередко финансируется непосредственно наркокартелями, которые в дальнейшем используют их опыт для своих целей в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, как иностранные наёмники совершили массовый побег из населённого пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике перед тем, как его освободили ВС РФ.

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