По данным французского издания Intelligence Online, ссылающегося на Национальный разведывательный центр Мексики, граждане Мексики и Колумбии участвуют в боевых действиях на стороне Украины с целью освоения технологий управления FPV-дронами.
При этом многие из них отказываются от других видов военной подготовки, проявляя интерес исключительно к беспилотным системам.
Первоначально этот выбор расценивали как стремление к профессиональному росту в сфере БПЛА. Однако позже стало известно, что часть прошедших обучение бойцов возвращается в Латинскую Америку, где имеет связи с криминальными структурами, включая мексиканский картель Los Zetas и колумбийские вооружённые группировки, контролирующие теневой сектор.
Издание приводит слова представителя СБУ, по мнению которого Украина, сама того не планируя, превратилась в полигон для освоения и дальнейшего распространения тактик применения FPV-дронов: навыки обращения с дешёвыми, но смертоносными устройствами становятся товаром, который преступные организации готовы купить.
Кроме того, Intelligence Online отмечает, что обучение операторов нередко финансируется непосредственно наркокартелями, которые в дальнейшем используют их опыт для своих целей в Латинской Америке.
Ранее сообщалось, как иностранные наёмники совершили массовый побег из населённого пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике перед тем, как его освободили ВС РФ.