Утром в среду, 30 июля, глава Молдавии Майя Санду созывает Высший совет безопасности (ВСБ) по вопросу якобы «иностранного вмешательства» в предстоящие выборы парламента, которые пройдут 28 сентября 2025 года. Об этом сообщает источник из администрации президента.
«В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — отмечается в тексте.
Известно, что по итогам заседания Санду проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о всех достигнутых в ходе данного мероприятия подробностях.
Как KP.RU писал ранее, Майя Санду хочет провести парламентские выборы как «типичный молодой диктатор». Как пишет итальянская газета Affaritaliani, интеграция государства с Евросоюзом под руководством такого политика просто невозможна.