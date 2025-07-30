Новости СВО. ВСУ в панике: Новоукраинка и Темировка пали, боевики бегут. Трамп включил счётчик, а Запад меняет Зеленского, 30 июля

— Именно мы, Украина, каждый день даём шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших с вами плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве без снарядов и орудий, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса. Изобретённые нами технологии не только изменили представление о безопасности, но и могут спасти человечество от новой чумы. Мы открыты для тех, кто не оставил нас, — говорится в тексте Залужного, который больше похож на предвыборную агитацию.