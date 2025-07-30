Трамп рассказал о тайной симпатии своей жены: ей нравится Путин

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос об отношении его жены Мелании к российскому лидеру Владимиру Путину. Оказалось, что первая леди симпатизирует президенту РФ. Такое заявление Дональд Трамп сделал в эфире подкаста Pod Force One.
Он также сообщил, что Мелании удается ладить с людьми. По мнению Дональда Трампа, «в идеале» его отношения с Владимиром Путиным тоже должны быть хорошие.
«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть», — подытожил хозяин Белого дома.
По мнению журналистов Bloomberg, Запад нацелен на оказание давления на Москву. Это происходит на фоне изменения отношения президента США к разрешению украинского конфликта.