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Трамп рассказал о тайной симпатии своей жены: ей нравится Путин

Трамп рассказал, что первой леди США Мелании нравится Путин.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос об отношении его жены Мелании к российскому лидеру Владимиру Путину. Оказалось, что первая леди симпатизирует президенту РФ. Такое заявление Дональд Трамп сделал в эфире подкаста Pod Force One.

Он также сообщил, что Мелании удается ладить с людьми. По мнению Дональда Трампа, «в идеале» его отношения с Владимиром Путиным тоже должны быть хорошие.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть», — подытожил хозяин Белого дома.

По мнению журналистов Bloomberg, Запад нацелен на оказание давления на Москву. Это происходит на фоне изменения отношения президента США к разрешению украинского конфликта.

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