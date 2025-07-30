Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Израиле

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» 29 июля нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, сообщает ТАСС.