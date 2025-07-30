Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Израиле

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» 29 июля нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. БЕЛТА) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
«Операция успешно достигла своей цели», — добавил военный представитель «Ансар Аллах», отметив, что в результате атаки работа главного аэропорта Израиля была приостановлена. -0-