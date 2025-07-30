«Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа», — отметил Риттер. По его мнению, отчет должен вызвать обеспокоенность у украинцев относительно их будущего и роли выборов в политике страны.