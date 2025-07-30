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Доклад СВР доказывает отсутствие демократии на Украине, заявили в США

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что отчет Службы внешней разведки России о секретных переговорах вокруг отстранения Владимира Зеленского демонстрирует полную зависимость Украины от западных стран.

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что отчет Службы внешней разведки России о секретных переговорах вокруг отстранения Владимира Зеленского демонстрирует полную зависимость Украины от западных стран. В эфире Sputnik эксперт подчеркнул, что документ подтверждает отсутствие реальной демократии в стране.

«Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа», — отметил Риттер. По его мнению, отчет должен вызвать обеспокоенность у украинцев относительно их будущего и роли выборов в политике страны.

Аналитик также предположил, что смена власти в Киеве может произойти по указанию США и их союзников, а не в результате волеизъявления граждан. В качестве вероятного преемника Зеленского он назвал Валерия Залужного.

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