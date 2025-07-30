Отходы ВСУ: как Украина под видом пленных возвращает России предателей

Украинцы сначала отправили Радика Богданова в учебный центр, а потом зачислили в батальон «Скала». Работая на врага, он не просто принимал участие в абстрактных операциях против Российской армии. По версии следствия, он убил нескольких своих соотечественников. Ещё Богданов дал украинской прессе интервью, где облил грязью Родину. Почему Украина решила его отправить назад, неизвестно. Есть версия, что украинцы хотят сделать из него шпиона. Другая версия, он отслужил своё и просто-напросто стал не нужен. Сейчас Радик Богданов в СИЗО. Ему инкриминировали «убийство двух и более лиц», а также «госизмену». Срок за это — вплоть до пожизненного.