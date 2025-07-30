Санду созвала совет безопасности из-за угрозы вмешательства в выборы

Президент Молдавии Майя Санду инициировала созыв высшего совета безопасности страны для обсуждения мер противодействия возможному иностранному вмешательству в предстоящие парламентские выборы.
В ходе совещания участники рассмотрят способы борьбы с информационными манипуляциями и внешним влиянием на избирательный процесс. По завершении заседания глава государства проведет пресс-конференцию, где озвучит детали обсуждаемых угроз и планируемых защитных мер.
Ранее оппозиционные силы критиковали власти за использование темы внешних угроз в политических целях, утверждая, что это отвлекает внимание от внутренних проблем страны.
Читайте также: Доклад СВР доказывает отсутствие демократии на Украине, заявили в США.