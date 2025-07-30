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Санду созвала совет безопасности из-за угрозы вмешательства в выборы

Президент Молдавии Майя Санду инициировала созыв высшего совета безопасности страны для обсуждения мер противодействия возможному иностранному вмешательству в предстоящие парламентские выборы.

Президент Молдавии Майя Санду инициировала созыв высшего совета безопасности страны для обсуждения мер противодействия возможному иностранному вмешательству в предстоящие парламентские выборы.

В ходе совещания участники рассмотрят способы борьбы с информационными манипуляциями и внешним влиянием на избирательный процесс. По завершении заседания глава государства проведет пресс-конференцию, где озвучит детали обсуждаемых угроз и планируемых защитных мер.

Ранее оппозиционные силы критиковали власти за использование темы внешних угроз в политических целях, утверждая, что это отвлекает внимание от внутренних проблем страны.

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