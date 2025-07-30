К концу 2024 года совокупный государственный долг Германии увеличился на 2,6%, достигнув около 2,51 трлн евро, следует из отчёта Федерального статистического ведомства в Висбадене.
В перерасчёте на каждого жителя страны этот показатель составил 30 062 евро, что на 669 евро больше по сравнению с предыдущим годом.
Впервые сумма долга на душу населения превысила отметку в 30 тысяч евро — этот факт был воспринят как неожиданность, отмечает Der Spiegel.
Основная часть задолженности — около 68% или 1,713 трлн евро — приходится на федеральный центр. Это на 35 млрд евро больше, чем в 2023 году, что соответствует росту в 2,1%.
Наиболее стремительное увеличение зафиксировано на уровне местных органов власти: долг муниципалитетов за год вырос на 10,3%, увеличившись на 15,9 млрд евро до 170,5 млрд.
Как и в предыдущие годы, наибольшая долговая нагрузка на одного жителя по-прежнему отмечается в Берлине, Бремене и Гамбурге — городах, имеющих статус федеральных земель.
Ранее на сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» министр иностранных дел России обратил внимание на серьезные проблемы в мировой финансовой системе, обострившиеся после пандемии COVID-19.