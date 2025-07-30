Сбиты пять украинских БПЛА над регионами России с 21:50

Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Курской и Тульской областей.
Как сообщили в Минобороны России, инцидент произошел 29 июля с 21:50 до полуночи по московскому времени.
Три дрона были сбиты над Тульской областью, два — над Курской.
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