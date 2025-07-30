Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине

В случае, если угрозы Дональда Трампа о введении вторичных пошлин действительно будут реализованы, под их действие может попасть Китай как один из крупнейших покупателей российских энергоносителей. При этом между Пекином и Вашингтоном и без того уже давно идут сложные и пока безуспешные переговоры по теме взаимных тарифов и пошлин. Во вторник на переговорах в Стокгольме стороны вновь констатировали отсутствие какого-либо прогресса и договорились продлить «тарифное перемирие», которое должно было закончиться 12 августа.