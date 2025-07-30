Пакистан направит Палестине около 200 т гуманитарной помощи

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Пакистана одобрило отправку 200 т гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение министерства информации исламской республики.
По его данным, в ближайшие два дня в Иорданию и Египет предполагается направить два грузовых самолета с предметами первой необходимости и продовольствием. Послам Пакистана в указанных странах поручено координировать дальнейшую доставку гуманитарных грузов в пострадавшие в результате боевых действий районы Палестины.
«Правительство Пакистана подтверждает свою неизменную приверженность поддержке палестинского народа в это непростое время», — говорится в заявлении ведомства. -0-