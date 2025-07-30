Пакистан направит Палестине около 200 т гуманитарной помощи

По его данным, в ближайшие два дня в Иорданию и Египет предполагается направить два грузовых самолета с предметами первой необходимости и продовольствием. Послам Пакистана в указанных странах поручено координировать дальнейшую доставку гуманитарных грузов в пострадавшие в результате боевых действий районы Палестины.