Экс-советник Буша заявил, что России пора объявить о победе на Украине

Экс-советник Буша подчеркнул, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем маловероятно. Он считает, что Соединённые Штаты и их европейские союзники не готовы рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не возьмут на себя обязательства по включению Киева в альянс.