Алкогольная продукция Франции оказалась под угрозой из-за пошлин Трампа

Согласно изданию, американские чиновники во время достижения в минувшее воскресенье торгового соглашения ЕС и США заявили, что никаких исключений для крепких спиртных напитков из Европы не будет. Однако Париж намерен все же намерен добиться отмены пошлин на свои спиртные напитки, так как Франция является крупнейшим экспортером алкоголя, треть из которого отправляется именно в США.