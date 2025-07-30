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Алкогольная продукция Франции оказалась под угрозой из-за пошлин Трампа

Власти Франции будут настаивать на освобождение своей алкогольной продукции, в том числе вин и шампанского, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом.

Власти Франции будут настаивать на освобождение своей алкогольной продукции, в том числе вин и шампанского, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет деловая газета Financial Times со ссылкой на источник в правительстве страны.

Согласно изданию, американские чиновники во время достижения в минувшее воскресенье торгового соглашения ЕС и США заявили, что никаких исключений для крепких спиртных напитков из Европы не будет. Однако Париж намерен все же намерен добиться отмены пошлин на свои спиртные напитки, так как Франция является крупнейшим экспортером алкоголя, треть из которого отправляется именно в США.

«Франция настаивает на освобождении шампанского и других вин и крепких спиртных напитков от американских пошлин. Представитель министерства финансов заявил, что они пытаются исключить все алкогольные напитки из новой тарифной ставки», — говорится в статье.

При этом министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен подтвердил изданию, что Париж близок к освобождению Вашингтоном крепких алкогольных напитков от пошлин.

Ранее навязанную Трампом сделку в Европе назвали «черным днем».

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