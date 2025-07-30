Госдеп увеличил награду за сведения о лидере йеменского филиала «Аль-Каида»

Аль-Авлаки считается одним из ключевых фигурантов в структуре «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», которая действует в Йемене с 2009 года. Эта группировка причастна к ряду атак, в том числе к нападению на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.