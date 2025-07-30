Госдеп увеличил награду за сведения о лидере йеменского филиала «Аль-Каида»

Министерство иностранных дел США приняло решение увеличить вознаграждение за сведения о Сааде бен Атефе аль-Авлаки, возглавляющем йеменское подразделение международной террористической организации «Аль-Каида»*.
Теперь сумма может достигать 10 миллионов долларов, тогда как прежде предлагали 6 миллионов.
Аль-Авлаки считается одним из ключевых фигурантов в структуре «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», которая действует в Йемене с 2009 года. Эта группировка причастна к ряду атак, в том числе к нападению на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.
Ранее один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» был ликвидирован в результате американского авиаудара в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.