Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп увеличил награду за сведения о лидере йеменского филиала «Аль-Каида»

Награда выросла до 10 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел США приняло решение увеличить вознаграждение за сведения о Сааде бен Атефе аль-Авлаки, возглавляющем йеменское подразделение международной террористической организации «Аль-Каида»*.

Теперь сумма может достигать 10 миллионов долларов, тогда как прежде предлагали 6 миллионов.

Аль-Авлаки считается одним из ключевых фигурантов в структуре «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», которая действует в Йемене с 2009 года. Эта группировка причастна к ряду атак, в том числе к нападению на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Ранее один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» был ликвидирован в результате американского авиаудара в Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация.