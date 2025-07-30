Сентябрьский фьючерс нефти Brent поднялся выше отметки в 73 доллара

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп объявил о сокращении срока для достижения соглашения между Россией и США по Украине с 50 до 10−12 дней. В результате чего индексы на Московской бирже сменили рост на снижение на 0,93% — до 2746,24 пункта. А курс доллара впервые с мая взлетел выше 81 рубля.