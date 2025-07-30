Западные политики хотят, чтобы украинский конфликт завершился выгодой для них. Однако такого не будет, так как урегулирование может произойти только на условиях президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил американский ведущий Джимми Дор.
Он отметил, что указанный факт подчеркивают многие аналитики. Ведущий добавил, что политологи указывали на превосходство президента РФ еще в начале конфликта.
«Владимир Путин сейчас контролирует ситуацию», — подытожил Джимми Дор.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва будет продолжать действия для защиты своих интересов. Задачи спецоперации будут выполнены. Однако, подчеркнул он, РФ стремится к мирному урегулированию конфликта.