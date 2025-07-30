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Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР

Оператор беспилотными летательными аппаратами группировки войск «Южная» уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV американского производства.

Оператор беспилотными летательными аппаратами группировки войск «Южная» уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV американского производства. Об этом свидетельствуют видеокадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Уничтожение вражеской военной машины произошло на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

Агентство уточняет, что бронеавтомобиль находился у одной из оборудованных позиций украинской армии. Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады вычислили натовскую технику, после чего расчет FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» при корректировке с воздуха поразил обнаруженную цель.

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