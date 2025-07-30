Оператор беспилотными летательными аппаратами группировки войск «Южная» уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV американского производства. Об этом свидетельствуют видеокадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Уничтожение вражеской военной машины произошло на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.
Агентство уточняет, что бронеавтомобиль находился у одной из оборудованных позиций украинской армии. Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады вычислили натовскую технику, после чего расчет FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» при корректировке с воздуха поразил обнаруженную цель.
Читайте также: Боец рассказал о массовом бегстве наемников из-под Красноармейска в ДНР.