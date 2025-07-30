Армения предложила «открыть ворота» с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе рабочей поездки в Сюникский регион заявил о стратегическом значении этого района для будущего развития страны. По его словам, разблокировка транспортных маршрутов через 43-километровый коридор в Сюнике откроет перед Арменией новые экономические перспективы.
Хачатурян подчеркнул, что инициатива правительства «Перекресток мира» получает положительную оценку международного сообщества. Президент выразил уверенность, что реализация этого проекта позволит наглядно продемонстрировать имеющиеся возможности и ускорит процесс подписания мирного соглашения.
«Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 км, то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития», — заявил Хачатурян.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аджапахяна.