Армения предложила «открыть ворота» с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе рабочей поездки в Сюникский регион заявил о стратегическом значении этого района для будущего развития страны. По его словам, разблокировка транспортных маршрутов через 43-километровый коридор в Сюнике откроет перед Арменией новые экономические перспективы.