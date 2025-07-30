Мексика предупредила Украину о передаче знаний о FPV-дронах наркокартелям

После этого СБУ начала проверку мексиканских и колумбийских бойцов, в частности тех, кто служит в подразделении Tactical Group Ethos. Следствие выявило, что иностранцы сознательно искали возможности пройти обучение пилотированию дронов, игнорируя другие виды подготовки.