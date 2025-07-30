В Германии раскритиковали курс Израиля по отношению к Палестине

Израиль проводит «совершенно неправильную» политику по отношению к Палестине. Его действия не соответствуют плану по мирному урегулированию на основе создания двух государств, заявил госминистр МИД Германии Флориан Хан на конференции ООН в Нью-Йорке по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.