В Германии раскритиковали курс Израиля по отношению к Палестине

Он отметил, что Берлин пока не намерен спешить с признанием Палестины по примеру Парижа. Однако это произойдет в более отдаленной перспективе, когда стороны достигнут соглашения.
«От имени Германии мы заявили, что признаем палестинское государство вскоре по завершении таких переговоров. Эта остаётся нашей позицией, однако мы видим, что нынешняя политика Израиля движется в противоположном направлении», — приводит слова немецкого министра агентство DPA.
По мнению Хана, нынешние действия Израиля не служат долгосрочным интересам безопасности еврейского государства. Власти страны должны изменить свою политику и вступить в переговоры с Палестиной для заключения соглашения в рамках создания двух суверенных государств.
Также министр назвал неприемлемой гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Он заявил, что ООН и международные организации должны получить доступ к этому региону.
Ранее также сообщалось, что Британия вслед за Францией может признать Палестину.