Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: последствия введенных Трампом санкций будут и для самих США

Он отметил, что цены на нефть уже начали стремительно расти на фоне заявлений Трампа о намерении ввести вторичные ограничения.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что возможные санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп против России, способны ударить и по американской экономике.

Он отметил, что цены на нефть уже начали стремительно расти на фоне заявлений Трампа о намерении ввести вторичные ограничения в отношении государств, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Если эти меры будут реализованы, стоимость нефти, по оценке Пушкова, вырастет ещё сильнее.

Сенатор также считает, что американский лидер недооценивает потенциальные последствия такого шага.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова преодолеть возможные санкции и экономическое давление, включая тарифные угрозы президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше