Пушков: последствия введенных Трампом санкций будут и для самих США

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что возможные санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп против России, способны ударить и по американской экономике.
Он отметил, что цены на нефть уже начали стремительно расти на фоне заявлений Трампа о намерении ввести вторичные ограничения в отношении государств, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Если эти меры будут реализованы, стоимость нефти, по оценке Пушкова, вырастет ещё сильнее.
Сенатор также считает, что американский лидер недооценивает потенциальные последствия такого шага.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова преодолеть возможные санкции и экономическое давление, включая тарифные угрозы президента США Дональда Трампа.