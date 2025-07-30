Пушков: последствия введенных Трампом санкций будут и для самих США

Он отметил, что цены на нефть уже начали стремительно расти на фоне заявлений Трампа о намерении ввести вторичные ограничения в отношении государств, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Если эти меры будут реализованы, стоимость нефти, по оценке Пушкова, вырастет ещё сильнее.