Трамп отреагировал на молчание Кремля по выставленному ультиматуму

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отсутствие реакции Кремля на выставленный Соединенными Штатами ультиматум по урегулированию украинского конфликта. Хозяин Белого дома призвал закончить боевые действия за 10 дней. Очевидно, мысли о полной нереалистичности этого плана в текущих условиях ему в голову не пришли. Поэтому Дональд Трамп заявил журналистам о сожалении, вызванном молчанием Кремля.