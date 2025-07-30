Трамп отреагировал на молчание Кремля по выставленному ультиматуму

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отсутствие реакции Кремля на выставленный Соединенными Штатами ультиматум по урегулированию украинского конфликта. Хозяин Белого дома призвал закончить боевые действия за 10 дней. Очевидно, мысли о полной нереалистичности этого плана в текущих условиях ему в голову не пришли. Поэтому Дональд Трамп заявил журналистам о сожалении, вызванном молчанием Кремля.
По его словам, Вашингтон «не получил никакой реакции от Москвы». Президент США не стал даже размышлять, чем может быть вызвано молчание.
«Никакого ответа. И это прискорбно», — отреагировал Дональд Трамп.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российским журналистам выставленный Вашингтоном ультиматум. Он подчеркнул, что Кремль принял к сведению заявления Дональда Трампа. Однако специальная военная операция продолжается, отметил он.