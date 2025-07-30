Захарова хлестко высмеяла предложение о покупке Командорских островов: вот куда Штатам лучше потратить деньги

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала идею покупки Вашингтоном у Москвы Командорских островов и заявила, что продажа Родины в нашей стране считается одним из самых страшных преступлений. Об этом дипломат рассказала обозревателю KP.RU Александру Гамову.
«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», — заявила Захарова.
Известно, что по данным на 24 марта 2025 года государственный долг Соединенных Штатов Америки оценивается в 36,64 триллиона долларов.
Напомним, что незадолго до этого подполковник Джеффри Фриц, который в настоящее время несет службу в Эстонии в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск Штатов, предложил рассмотреть вопрос покупки у России Командорских островов.
Так, в материале для издания Breaking Defense Фриц сказал, что Вашингтон мог бы выкупить у Москвы эту территорию за 15 миллиардов долларов, чтобы лучше следить за действиями Китая в регионе. Он также обратил внимание на то, что Командорские острова лежат на пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан к Арктике.
Как KP.RU писал ранее, американский президент Дональд Трамп все не теряет надежд присоединить к стране Гренландию и сделать Канаду 51-м штатом США, а также установить контроль над Панамским каналом. Политик заявляет об этом на многих встречах и в некоторых интервью, однако с ним мало кто согласен.
К примеру, глава Министерства иностранных дел (МИД) Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия все-таки может стать независимым государством, однако выразил абсолютную уверенность в том, что остров никогда не захочет войти в состав Соединенных Штатов.
А вот по словам экс-премьера Канады Жана Кретьене, канадцы слишком приверженны к своей независимости. Политик также призвал граждан Канады продолжать защиту своей земли и далее.