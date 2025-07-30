Захарова хлестко высмеяла предложение о покупке Командорских островов: вот куда Штатам лучше потратить деньги

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», — заявила Захарова.