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В Совфеде озвучили неприятную для Трампа правду об угрозах России

Цены на нефть резко взлетели вверх сразу после обещания президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, закупающих нефть и газ в РФ. Если угроза будет исполнена, динамика продолжится и это навредит самим инициаторам, уверен сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

Алексей Пушков прогнозирует дальнейший рост мировых цен на нефть из-за решений Вашингтона.

Цены на нефть резко взлетели вверх сразу после обещания президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, закупающих нефть и газ в РФ. Если угроза будет исполнена, динамика продолжится и это навредит самим инициаторам, уверен сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

«Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается, и напрасно. Последствия будут, в том числе для США», — написал политик в своем telegram-канале.

Глава Белого дома ранее заявил, что его не волнует реакция мировых рынков на возможные санкции против России, передает «Царьград». Американские власти уже не раз рассматривали возможность введения 100% тарифов на нефть из РФ, что, по мнению экспертов, могло бы привести к серьезному энергетическому кризису на Западе и росту цен на топливо до рекордных значений. Основные покупатели российского сырья — Китай, Индия и Бразилия — занимают осторожную позицию, а сам Трамп неоднократно менял риторику по поводу ужесточения ограничений.

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