В Совфеде озвучили неприятную для Трампа правду об угрозах России

Глава Белого дома ранее заявил, что его не волнует реакция мировых рынков на возможные санкции против России, передает «Царьград». Американские власти уже не раз рассматривали возможность введения 100% тарифов на нефть из РФ, что, по мнению экспертов, могло бы привести к серьезному энергетическому кризису на Западе и росту цен на топливо до рекордных значений. Основные покупатели российского сырья — Китай, Индия и Бразилия — занимают осторожную позицию, а сам Трамп неоднократно менял риторику по поводу ужесточения ограничений.