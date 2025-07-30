В Буркина-Фасо боевики убили около 50 военных при нападении на баз

Примерно 50 военнослужащих погибли в результате нападения вооружённых боевиков на военную базу в северной части Буркина-Фасо. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Дарго, расположенного в департаменте Бульса провинции Наментенга, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местного сообщества.
По имеющейся информации, атаку совершила группа около 100 боевиков из организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанной с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России). Источники AP также отмечают, что террористы разграбили и подожгли военную базу.
С 2015 года Буркина-Фасо остаётся одним из центров террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, включая «Исламское государство в Большой Сахаре» (структура ИГ, запрещена в РФ), «Ансар уль-Ислам» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».
Ранее президент Буркина-Фасо посетил РФ.