В Буркина-Фасо боевики убили около 50 военных при нападении на баз

С 2015 года Буркина-Фасо остаётся одним из центров террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, включая «Исламское государство в Большой Сахаре» (структура ИГ, запрещена в РФ), «Ансар уль-Ислам» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».